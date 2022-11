Wekdienst 16/11: Laatste dag G20 op Bali • NASA doet nieuwe poging Artemisraket te lanceren

Goedemorgen. Vandaag is de laatste dag van de G20 op Bali en hoopt NASA op een succesvolle lancering van de nieuwe maanraket Artemis. En schrijver Arnon Grunberg krijgt de Johannes Vermeerprijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten.

Eerst het weer: vanochtend is het in het oosten en noorden eerst nog regenachtig. Daarachter volgt een mix van zon, wolken en een enkele bui. Het wordt 12 of 13 graden. In de avond trekt de zuidoostenwind verder aan en komen windstoten voor tot 75 km/uur. Ook morgen is het onstuimig.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het is de laatste dag van de G20-top in Indonesië. De wereldleiders werken aan een slotverklaring waarin ze de oorlog in Oekraïne veroordelen.

De NASA hoopt de nieuwe onbemande maanraket Artemis 1 te lanceren. Twee eerdere pogingen mislukten.

Schrijver Arnon Grunberg krijgt de Johannes Vermeerprijs uit handen van staatssecretaris Uslu van Cultuur.

Het is Nationale Boomfeestdag. Meer dan 150,000 kinderen in ruim 400 plaatsen planten jonge bomen en struiken.

Het Nederlands elftal heeft zijn echte eerste training in Qatar.

Wat heb je gemist? De explosie gisteren in het Poolse dorp Przewodów, op de grens met Oekraïne, is veroorzaakt door een door Rusland geproduceerde raket. Dat zegt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zegt Polen dat nog niet onomstotelijk is vastgesteld wie de raket heeft afgevuurd. Intussen komen wereldleiders bij elkaar voor spoedoverleg. President Duda houdt nog een slag om de arm over de makelij. Hij zegt dat die "zeer waarschijnlijk" door Rusland is gemaakt, "maar dat wordt allemaal nog onderzocht". Bij de explosie op een landbouwbedrijf kwamen twee mensen om het leven.

Ander nieuws uit de nacht: Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar als president van de VS: De Amerikaanse oud-president Donald Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar voor het hoogste ambt van de Verenigde Staten. Vlak voor aanvang van een persconferentie op zijn landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach in de staat Florida diende hij het benodigde papierwerk in bij de FEC, de federale verkiezingscommissie. Hij is daarmee de eerste formele Republikeinse kandidaat voor de presidentsnominatie in de verkiezingen van 2024.

D66: uitzondering uit wet om verbod op politieke partij makkelijker te maken: Als het aan D66 ligt, wordt het voor het OM makkelijker om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu onder meer criminele motorbendes worden verboden, moet ook gaan gelden voor politieke partijen, vindt fractievoorzitter Jan Paternotte. Het kabinet werkt al aan een aparte wet op de politieke partijen, waarin ook een eventueel verbod geregeld moet worden, maar daar wil Paternotte niet op wachten vanwege "radicalisering bij sommige partijen". Hij doelt daarmee vooral op Forum voor Democratie.

En dan nog even dit: Chimpansees laten hun soortgenoten voorwerpen zien om de aandacht erop te vestigen, zonder dat ze daarmee een verder doel hebben. Dat blijkt uit onderzoek van primatologen in een bos in Uganda. Het is voor het eerst dat dit menselijke gedrag bij apen is waargenomen. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

