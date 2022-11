Haaland wil niet bij Giggs, Best en Litmanen horen: 'Hoop ooit WK te spelen'

Op het moment dat teamgenoten als Kevin De Bruyne, Bernardo Silva en Nathan Aké schitteren in de hitte van Qatar, is Erling Haaland hoogstwaarschijnlijk ergens in regenachtig Manchester aan het trainen. De superster van City is de grote afwezige bij het WK voetbal, want Noorwegen kwalificeerde zich niet. "Waarop ik zal trainen? Niets speciaals denk ik. Het gaat best goed in mijn eerste maanden bij City, dus ik hoef niet zoveel te veranderen eerlijk gezegd", zegt een bescheiden Haaland. Sensatie Met achttien doelpunten in zijn eerste dertien duels in de Premier League, de sterkste competitie ter wereld, is hij een absolute sensatie in Engeland. Als hij in dit tempo doorgaat, eindigt hij op ruim vijftig goals in de competitie. Niet voor niets meldde de Engelse amateurclub Ashton United spottend dat er een huurvoorstel was gedaan bij City, nu Haaland toch zes weken niet in actie kon komen.

Op het WK zullen zijn goals worden gemist. Het is het lot van een topspeler uit een klein voetballand als Noorwegen, dat achter Nederland en Turkije derde werd in de kwalificatiepoule. "Ik wilde natuurlijk niets liever dan het WK spelen, maar de realiteit is dat het niet is gelukt. Ik zal mijn lichaam en geest veel ontspannen en dan zal ik trainen." De laatste keer dat Noorwegen een WK speelde was in 1998. Ook in 1994 was Noorwegen erbij, mét vader Alfie Haaland in de selectie. Sindsdien is Noorwegen ver afgezakt, plek 42 inmiddels op de FIFA-ranking. De favorieten van Haaland Haaland kan voorlopig dus alleen maar toekijken. Wie ziet hij eigenlijk als favoriet bij het WK? "Brazilië, Argentinië, Frankrijk en Engeland. Ik kan er niet maar één zeggen, want er zijn zoveel goede teams, dus ja, deze vier."

Met zijn 22 jaar krijgt Haaland nog genoeg kansen om zijn droom waar te maken. Over een doemscenario zoals Ryan Giggs (Wales), George Best (Noord-Ierland) en Jari Litmanen (Finland) - sterren die het ook nooit lukte om hun land naar een eindtoernooi te loodsen - wil hij dus nog niet aan denken. "Het hoogst haalbare is een WK of een EK halen", aldus Haaland. "Dat is natuurlijk mijn doel met de nationale ploeg om te doen. Ik weet dat het moeilijk is, maar ik hoop ooit een WK te spelen."