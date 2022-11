D66: uitzondering uit wet om verbod op politieke partij makkelijker te maken

Als het aan D66 ligt, wordt het voor het Openbaar Ministerie makkelijker om een politieke partij te verbieden wanneer die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu onder meer criminele motorbendes worden verboden, moet ook gaan gelden voor politieke partijen.

In dat artikel uit het Burgerlijk Wetboek zijn politieke partijen nu uitgezonderd. Die uitzondering moet verdwijnen, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. "Wij zeggen: het kan niet zo zijn dat we in deze tijd, waarin je ziet dat de democratie overal onder druk staat, zeggen dat de rechtsstaat ondermijnen niet mag, behalve als je een politieke partij bent."

Het kabinet werkt al aan een aparte wet op de politieke partijen, waarin ook een eventueel verbod geregeld moet worden. Daar wil Paternotte niet op wachten. "Dat duurt nog wel anderhalf jaar, terwijl we zien dat de radicalisering bij sommige partijen in Nederland hard gaat."

Forum

Hij doelt daarmee vooral op Forum voor Democratie. "Daar is de laatste tijd heel veel gezegd. Van: we willen de regering omverwerpen tot: geweld is mooi, want dat kan dingen veranderen. Dat moeten we serieus nemen. Democratie is te mooi om niet te beschermen."

Afgelopen zondag ontstond ophef over uitspraken van Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren. Die riep mensen op om op te trekken naar de Tweede Kamer en daar net zo lang te blijven totdat de regering opstapt. Hij sloot niet uit dat daarbij slachtoffers zouden vallen.

Paternotte vindt dat erg lijken op wat er in januari 2021 in de VS gebeurde, toen president Trump zijn aanhangers ophitste om het Capitool te bestormen. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

Verschillende politici, onder wie premier Rutte, minister Yesilgöz van Justitie en fractievoorzitters van andere partijen spraken hun afschuw uit over die uitlatingen van Van Meijeren. Het OM bekijkt of ze strafbaar zijn. De discussie over de mogelijkheid van het verbieden van partijen die de democratie ondermijnen laaide erdoor op.