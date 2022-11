Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar als president van de VS

De Amerikaanse oud-president Donald Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar voor het hoogste ambt van de Verenigde Staten. Vlak voor aanvang van een persconferentie op zijn landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach in de staat Florida diende hij het benodigde papierwerk in bij de FEC, de federale verkiezingscommissie.

Hij is daarmee de eerste formele Republikeinse kandidaat voor de presidentsnominatie in de verkiezingen van 2024. Trump zei al ruim een week geleden dat hij vandaag met een "grote aankondiging" zou komen.

Een paar minuten nadat hij sprak over hoe Amerika er in zijn ogen voorstaat sprak hij de woorden uit dat hij opnieuw president wil worden. "Om Amerika weer groots te maken, kondig ik aan dat ik me verkiesbaar stel voor het presidentschap van de Verenigde Staten."

"De Amerikaanse comeback begint hier", zei hij tegen zijn publiek. "Het wordt niet míjn campagne, het wordt de ónze."

De 76-jarige Trump hoopt de tweede president te worden die twee niet opeenvolgende termijnen dient. Grover Cleveland ging hem voor. Zijn tweede termijn eindigde in 1897.