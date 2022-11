Raketinslag Polen mogelijk veroorzaakt door Oekraïens afweergeschut

Uit het eerste onderzoek blijkt dat de raket door Oekraïne is ingezet om een inkomende Russische raket in het grensgebied met Polen te onderscheppen, zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau AP. Rusland voerde gisteren zware luchtaanvallen uit op elektriciteitsvoorzieningen in Oekraïne. Daardoor zitten zeven miljoen huishoudens in het land zonder stroom. Ook de stroomvoorziening in buurland Moldavië is getroffen.

Over de herkomst van de raket die gistermiddag is ingeslagen in het Poolse dorp Przewodów, op de grens met Oekraïne, is nog geen duidelijkheid. Maar er zijn aanwijzingen dat het explosief niet door Rusland is afgevuurd.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder stellig dat de raket door Rusland is geproduceerd, maar president Duda hield een slag om de arm over de makelij. Hij zei dat de raket "zeer waarschijnlijk" door Rusland is gemaakt, "maar dat wordt allemaal nog onderzocht". Bij de explosie op een landbouwbedrijf kwamen twee mensen om het leven.

Of Biden daarmee uitsloot dat Rusland betrokken is, is niet duidelijk. Hij zei dat grondig wordt uitgezocht wat er is gebeurd en dat op basis daarvan wordt besloten over verdere stappen.

"Er is voorlopige informatie die dat betwist", zei Biden tegen verslaggevers toen hem werd gevraagd of de raket vanuit Rusland was afgevuurd. "Gezien het traject dat de raket heeft afgelegd is het niet waarschijnlijk dat hij uit Rusland komt, maar we zullen zien."

Biden zei gisteren al dat hij het onwaarschijnlijk acht dat de raket vanuit Rusland is afgevuurd. Hij leidde een ingelast overleg van landen van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en Nederland en Spanje op het Indonesische eiland Bali, in het kader van de G20-top.

President Duda stelt in een verklaring dat het een incident is en dat hij geen aanwijzingen heeft voor een herhaling. "We blijven kalm", zei hij volgens persbureau Reuters. Premier Morawiecki roept de Poolse bevolking op om zich niet van de wijs te laten brengen. "Ik roep alle Polen op kalm te blijven in het licht van deze tragedie. We moeten terughoudendheid en voorzichtigheid betrachten", zei hij na spoedoverleg van de regering in Warschau. Gisteravond zijn Poolse militaire eenheden in verhoogde staat van paraatheid gebracht.

De explosie was gisteren om 15.40 uur lokale tijd, zegt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de inslag rukte de brandweer uit. Przewodów is klein dorp net over de grens met Oekraïne, ten noorden van Lviv, en heeft 700 inwoners.