'Raket van Russische makelij viel neer in Polen', president houdt slag om arm

De explosie gisteren in het Poolse dorp Przewodów, op de grens met Oekraïne, is veroorzaakt door een door Rusland geproduceerde raket. Dat zegt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zegt Polen dat nog niet onomstotelijk is vastgesteld wie de raket heeft afgevuurd. Ondertussen komen wereldleiders bij elkaar voor spoedoverleg.

President Duda houdt nog een slag om de arm over de makelij. Hij zegt dat die "zeer waarschijnlijk" door Rusland is gemaakt, "maar dat wordt allemaal nog onderzocht". Bij de explosie op een landbouwbedrijf kwamen twee mensen om het leven.

Polen heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen om uitleg te geven over het incident. Rusland ontkent dat het een raketaanval heeft uitgevoerd op Polen, dat tot de NAVO behoort. De berichten daarover zouden volgens het Russische ministerie van Defensie "een bewuste provocatie" zijn. Een woordvoerder van het Kremlin zegt helemaal geen informatie over het incident te hebben.

Ondertussen is het onderzoek naar de explosie in volle gang. Ook NAVO-bondgenoten onderzoeken wat de precieze oorzaak van de explosie is. Mogelijk gaat het om een verdwaalde Russische raket of brokstukken daarvan. Het leger van Oekraïne maakt eveneens gebruikt van Russische wapens. Verder heeft de Amerikaanse president "volledige Amerikaanse steun" toegezegd aan zijn Poolse ambtgenoot Duda bij het onderzoek.

'Eenmalig indicent'

In een verklaring heeft de Poolse president gezegd dat hij denkt dat het om een eenmalig incident ging. Hij zegt geen aanwijzingen te hebben voor een herhaling. "We blijven kalm", zei hij volgens persbureau Reuters. Premier Morawiecki roept de Poolse bevolking op de kalmte te bewaren. "Ik roep alle Polen op kalm te blijven in het licht van deze tragedie. We moeten terughoudendheid en voorzichtigheid betrachten", zei hij na spoedvergaderingen van de regering in Warschau.

Op de G20-top op het Indonesische eiland Bali zijn de leiders van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) samen met premier Rutte en de Spaanse premier Sánchez in gesprek over de situatie in Polen. Dat meldt persbureau AP. De Amerikaanse president Biden wilde geen update over het gesprek geven aan aanwezige journalisten.

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi is aanwezig op Bali: