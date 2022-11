Biden: raket die neerkwam in Polen is afgevuurd door Oekraïne

De raket die gistermiddag insloeg in het Poolse dorp Przewodów, op de grens met Oekraïne, is afgevuurd door Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Biden laten weten aan de leiders van de G7-landen en de NAVO, zegt een bron bij het Atlantisch bondgenootschap tegen persbureau Reuters. Biden is momenteel op de terugreis naar de VS, na zijn bezoeken aan de klimaattop in Sharm-el-Sheikh en de G20 op Bali. Een eerste onderzoek wees er al op dat de raket door Oekraïne was ingezet om een inkomende Russische raket in het grensgebied met Polen te onderscheppen. Ook het Russische ministerie van Defensie stelt dat Oekraïne de raket heeft afgevuurd. Bij de explosie op een landbouwbedrijf kwamen twee mensen om het leven. "Op basis van beelden van de brokstukken gisteravond in Polen hebben Russische defensiespecialisten ondubbelzinnig vastgesteld dat het gaat om een luchtafweerraket van het type S-300 van de Oekraïense luchtmacht", zo wordt het ministerie geciteerd door het Russische persbureau RIA. Intussen heeft de inslag in NAVO-lidstaat Polen wel tot grote internationale spanningen geleid: als de aanval wel door Rusland was uitgevoerd, had die kunnen worden beschouwd als een aanval op álle NAVO-landen. Maar dat is dus niet aan de orde.

Volg hier de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Rusland voerde gisteren grootscheepse luchtaanvallen uit op elektriciteitsvoorzieningen in Oekraïne. Daardoor zitten zeven miljoen huishoudens in het land zonder stroom. Kiev zegt dat het de zwaarste aanvallen waren sinds het uitbreken van de oorlog, eind februari. Ook de stroomvoorziening in buurland Moldavië is erdoor getroffen. Rusland ontkende gisteren meteen al dat het de raketaanval op Polen had uitgevoerd. De woordvoerder van het Kremlin heeft die ontkenning vandaag herhaald. Hij zei dat een aantal landen "ongefundeerde beweringen" heeft gedaan over Ruslands betrokkenheid. Hij voegde eraan toe dat president Biden wat Moskou betreft "terughoudendheid" heeft getoond in zijn reacties.

Wat gebeurt er vandaag? Vanochtend om 10.00 uur zijn de ambassadeurs van de NAVO bij elkaar gekomen in Brussel. Secretaris-generaal Stoltenberg, die de bijeenkomst leidt, houdt om 12.30 uur een persconferentie. Verder heeft Stoltenberg online overleg met de zogenoemde Oekraïne Defensie Contactgroep. Dat gesprek staat onder leiding van de Amerikaanse minister van Defensie Austin. Ook de belangrijkste Amerikaanse militair, voorzitter van de chefs van staven Milley, doet mee. En op Bali hebben de leiders van de G20 verder gepraat over het incident. Onder meer de Britse premier Sunak, president Macron van Frankrijk en de Turkse president Erdogan staan daarna de pers te woord. Ook waren er in de marge van de G20 allerlei bilaterale ontmoetingen tussen de aanwezige politici.

Biden zei gisteren al dat hij het onwaarschijnlijk achtte dat de raket door Rusland is afgevuurd. Hij leidde een ingelast overleg van landen van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en Nederland en Spanje op het Indonesische eiland Bali, in het kader van de G20-top. "Er is voorlopige informatie die dat betwist", zei Biden tegen verslaggevers toen hem werd gevraagd of de raket vanuit Rusland was afgevuurd. "Gezien het traject dat de raket heeft afgelegd is het niet waarschijnlijk dat hij uit Rusland komt, maar we zullen zien."

Terughoudendheid betrachten Premier Morawiecki van Polen riep de Poolse bevolking op om zich niet van de wijs te laten brengen. "Ik roep alle Polen op kalm te blijven in het licht van deze tragedie. We moeten terughoudendheid en voorzichtigheid betrachten", zei hij na spoedoverleg van de regering in Warschau. Gisteravond zijn Poolse militaire eenheden in verhoogde staat van paraatheid gebracht. De explosie was gistermiddag om 15.40 uur lokale tijd, zegt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de inslag rukte de brandweer uit. Przewodów is klein dorp net over de grens met Oekraïne, ten noorden van Lviv, en heeft 700 inwoners.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Op sociale media gaan beelden rond van de plek waar de raketten neer zouden zijn gekomen: