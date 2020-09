Nadal toont direct zijn klasse in eerste tennispartij sinds 1 maart

Rafael Nadal is het tennissen tijdens de coronapandemie niet verleerd. De Spanjaard toonde in zijn eerste partij sinds 1 maart direct zijn klasse door op het masterstoernooi in Rome zijn landgenoot Pablo Carreño Busta in twee sets te verslaan: 6-1, 6-1.

Carreño Busta stond vijf dagen geleden nog in de halve finales van de US Open, waarin hij na twee sets en een break voorsprong alsnog in vijf sets verloor van Alexander Zverev.

Op het Romeinse gravel had Carreño echter weinig in te brengen tegen Nadal. De titelhouder en negenvoudig toernooiwinnaar in Rome was dominant in de rally's en versloeg Carreño voor de zesde keer in zes duels.

Nadal liet vanwege de coronapandemie de US Open onlangs aan zich voorbijgaan en richt zich op Roland Garros, dat op 27 september in Parijs van start gaat.

Zaklamp

Tijdens de eerste set deed zich een opmerkelijk moment voor: de scheidsrechter verzocht de toeschouwers - er is geen publiek in Rome - om niet te fotograferen met flitslicht. Aanstichter bleek Goran Ivanisevic, de coach van Novak Djokovic, die op de tribune met zijn telefoon bezig was en niet door leek te hebben dat de zaklamp van zijn mobieltje aanstond.

Djokovic, die op de US Open werd gediskwalificeerd in de kwartfinales tegen Carreño Busta, versloeg eerder op de dag in zijn eerste gravelpartij van het seizoen de Italiaan Salvatore Caruso: 6-3, 6-2.