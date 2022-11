Opgesloten in pretpark of woonwijk: het strenge Chinese coronabeleid in beeld

Waar de meeste landen de coronamaatregelen steeds meer loslaten, houdt China al sinds het begin van de pandemie vast aan een zero-covidbeleid. Het virus moet volgens de Chinese president Xi volledig worden verdreven, een beleid dat geregeld leidt tot lockdowns.

Het protest vandaag in de Zuid-Chinese stad Guangzhou is tekenend voor de groeiende onvrede in China over de strenge coronamaatregelen. Ook tijdens de volledige lockdown van Shanghai in het voorjaar was er al kritiek. Gebouwen waar mensen in quarantaine moesten, raakten steeds voller en er zou niet genoeg toegang tot vers voedsel zijn.

Toch gingen ook de afgelopen maanden weer verschillende Chinese steden op slot, hoewel het aantal coronabesmettingen laag was in vergelijking met andere landen. Zo was er in september een lockdown in delen van de Zuid-Chinese stad Guiyang. Ook nu kwamen er berichten naar buiten over gebrek aan eten.

Een bezorger levert boodschappen af bij een inwoner van Guiyang: