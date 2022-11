Veldman doet op eigen verzoek stapje terug bij Anderlecht en wordt assistent

Robin Veldman krijgt bij Anderlecht de rol van assistent-coach van het eerste elftal. De Nederlander is sinds het ontslag van trainer Felice Mazzu, eind oktober, interim-coach van de Belgische club, maar doet weer een stapje terug.

Een nieuwe hoofdtrainer heeft Anderlecht nog niet. Tot die tijd zal Veldman wel de trainingen van de hoofdmacht blijven leiden. De prestaties van Anderlecht onder Veldman waren overigens prima: zondag leed hij in de topper tegen KRC Genk pas zijn eerste nederlaag.

Eigen keuze

De 36-jarige Veldman was jeugdtrainer bij Anderlecht, een rol die hij eerder vervulde bij sc Heerenveen en Ajax. Volgens voorzitter Wouter Vandenhaute is het Veldmans eigen keuze geweest om nu assistent-trainer te worden.

"Het zegt veel over hoe hij in korte tijd een man van de club geworden is. Hij wil in de komende jaren belangrijk zijn in het proces om Anderlecht terug naar boven brengen", aldus de voorzitter.

Toen Robin Veldman interim-coach werd, gaf hij al aan het geen probleem te vinden om uiteindelijk weer een stap terug te doen.