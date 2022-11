Oranje-vrouwen winnen bij rentree Martens oefenduel met Denemarken

De Oranje-voetbalsters hebben een oefeninterland tegen Denemarken gewonnen. Het werd in Zwolle 2-0, dankzij doelpunten van Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn.

Bondscoach Andries Jonker had een plek ingeruimd voor Lieke Martens in het basisteam. De laatste keer dat de 29-jarige Martens te zien was in het shirt van het Nederlands elftal, was op 17 juli. Toen werd ze bij de EK-wedstrijd tegen Zwitserland gewisseld vanwege een voetblessure.

Vervolgens bleef ze kwakkelen met blessures, maar zondag sloot ze weer voor het eerst aan bij de Oranje-selectie. "Ik hoop dat ik weer lekker kan gaan voetballen en dat ik kan genieten van het spelletje, want dat is het mooiste wat er is", klonk het hoopvol.

Veel talent

Dat gedurende haar afwezigheid jong talent de kans kreeg in Oranje, vond ze allesbehalve zorgelijk. "Dat is gezond, denk ik, dat er jonge meiden aankomen die heel veel talent hebben en die wat extra's brengen. Dat zie ik als iets heel erg moois. Van mij had het ook eerder gemogen."