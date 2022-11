Metaal- en techniekfonds verhoogt pensioenen, tweede keer in paar maanden

Het pensioenfonds voor metaal en techniek PMT verhoogt de pensioenen per 1 januari met 4,2 procent. Dit komt boven op een tussentijdse verhoging van 1,29 procent die PMT in oktober invoerde.

Wanneer mogen pensioenen worden verhoogd?

De dekkingsgraad is van belang om vast te stellen of fondsen de pensioenen mogen verhogen. Een dekkingsgraad van 100 procent betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ook een euro in kas is. Onder de 100 betekent een tekort en meer dan 100 wil zeggen dat er genoeg geld is.

Met het nieuwe pensioenstelsel in het vooruitzicht heeft de overheid de regels enigszins versoepeld. Dit jaar mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen bij een dekkingsgraad hoger dan 105 procent. In 2023 gaat de norm naar 110 procent. De huidige dekkingsgraad van PMT is 111,2 procent.