Willem II maakt er vijf tegen Progrès op Luxemburgs amateurcomplex

Zo'n scenario wilde Willem II-trainer Adrie Koster hoe dan ook voorkomen. En zijn boodschap om op het verkapte amateurcomplex niets aan het toeval over te laten, had zijn spelers duidelijk bereikt.

Achter de takken vandaan zagen ze dat Görkem Saglam de bal met wat geluk meekreeg voorafgaand aan de 0-2 en dat Pavlidis zakelijk afrondde na een pass van Mike Trésor.

De score had halverwege al veel groter kunnen zijn en werd dat na rust alsnog. Ché Nunnely trapte na een paar afzwaaiers nu hard raak en subtiel wipte ook Trésor de bal nog eens langs de keeper.

Thuis tegen Rangers

Het was al een tijd geleden dat Willem zich in Europa presenteerde. De laatste acht wedstrijden van de Tilburgers in een Europees hoofdtoernooi waren zes Champions League-duels in 1999 en een dubbel tegen AS Monaco in 2005 in de toenmalige UEFA-Cup. Luxemburg riep nog geen herinneringen op aan die mooie avonden, maar volgende week donderdag lonkt wel een mooi affiche.

Met de zege is in elk geval een thuisduel afgedwongen, mogelijk tegen Rangers FC. De Tilburgers treffen namelijk de winnaar van het duel tussen de Schotse topclub en Lincoln Red Imps uit Gibraltar, die elkaar donderdag treffen. Daarna is er overigens nóg een voorronde, voordat het hoofdtoernooi van de Europa League van start gaat.