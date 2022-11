Handbalsters kunnen halve finales EK vergeten na zege Montenegro

De Nederlandse handbalsters kunnen de halve finales van het EK in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro vergeten. Oranje zag gastland Montenegro dinsdagavond winnen van Roemenië en kan zich met nog één wedstrijd te gaan niet meer bij de laatste vier scharen.

Nederland speelde een wisselvallig EK. Met twee overwinningen (op Roemenië en gastland Noord-Macedonië) en een nipte nederlaag tegen olympisch kampioen Frankrijk werd de hoofdronde bereikt.

Daarin ging de ploeg van bondscoach Per Johannsen hard onderuit tegen Duitsland (28-36) en na een gelijkspel tegen de Spanjaarden (29-29) was Nederland afhankelijk van de concurrenten in de poule.

"Nu komen we één doelpunt van Roemenië tekort en zelf hadden we een doelpunt extra kunnen scoren tegen Spanje en dan hadden we grote kans op de halve finales", aldus Ricardo Clarijs, assistent-bondscoach van Oranje. "Als je het uit handen geeft, dan roep je het wel over jezelf af."

"We laten het zelf nu liggen op slimheid, klein beetje finesse en gogme op bepalende momenten", concludeert Clarijs.

Nederland speelt woensdagavond nog tegen Montenegro. Daarbij staan voor Nederland weliswaar de halve finales niet meer op het spel, bij winst kan Oranje nog wel de strijd om de vijfde plaats bereiken en die is van belang voor rechtstreekse plaatsing voor het komende WK.

Heksenketel

Roemenië, dat de hekkensluiter in de groep is, maakte het Montenegro behoorlijk lastig en halverwege was de stand gelijk (18-18). Het luid juichende publiek maakte van de hal een heksenketel en kreeg een bloedstollend spannende tweede helft voorgeschoteld.