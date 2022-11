Twee doden bij Poolse grens, mogelijk door Russische raketten

In het Poolse grensdorp Przewodów zijn twee mensen omgekomen bij een explosie die mogelijk werd veroorzaakt door een raketinslag. Over het incident is nog veel onduidelijk. Er wordt rekening gehouden met een scenario waarin de raketten afkomstig waren uit Rusland en eigenlijk bedoeld waren voor Oekraïne. Rusland spreekt dat tegen. De Poolse regering heeft na crisisoverleg bevestigd dat er twee doden zijn gevallen. In een verklaring sprak de regering in Warschau van een explosie, zonder een oorzaak te noemen. De Poolse militaire eenheden worden in een verhoogde staat van paraatheid gebracht. Volgens een regeringswoordvoerder wordt momenteel besloten of het nodig is de zogenoemde artikel 4-procedure van de NAVO in gang te zetten. Daarbij overleggen de lidstaten of de 'territoriale integriteit of veiligheid' van een van de bondgenoten is geschonden. Reactie Washington Het persbureau AP meldt op basis van een bron binnen de Amerikaanse inlichtingendienst dat het ging om Russische raketten die op Oekraïne waren gericht, maar dat wordt niet officieel bevestigd door de Amerikaanse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken. Volgens Washington wordt er momenteel volop onderzoek gedaan naar het incident. Ook de NAVO liet een dergelijke verklaring uitgaan. Volgens het bondgenootschap wordt er nauw overlegd met Polen. Leiders van verschillende NAVO-lidstaten lieten weten ook in contact te staan met de regering in Warschau en met elkaar. Spoedberaad in Polen Premier Morawiecki van Polen riep halverwege de avond met spoed het kabinet en de Nationale Veiligheidsraad bijeen. Morawiecki's woordvoerder sprak op Twitter van een "crisissituatie", zonder dat toe te lichten. Rusland ontkent betrokkenheid. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de statements over de Russische raketten in Polen een bewuste provocatie zijn om de situatie te laten escaleren, aldus persbureau Reuters. Op sociale media gaan beelden rond van de plek waar de raketten neer zouden zijn gekomen:

Footage from site of the explosion in Poland pic.twitter.com/p5Xem7TM5d — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 15, 2022

Na de inslag rukte de Poolse brandweer uit. Przewodów ligt net over de grens met Oekraïne, ten noorden van Lviv, en heeft 700 inwoners. Ook Hongarije organiseerde vanavond een crisisberaad. Niet alleen vanwege de raketten in Polen, maar ook omdat de olielevering via de Droezjba-pijpleiding vanuit Rusland gestopt zou zijn.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Vandaag voerde Rusland tientallen raketaanvallen uit op Oekraïne, door het hele land. Het energienetwerk van het land leek het doelwit van de Russische kruisraketten. In Kiev viel zeker één dode, en werden twee gebouwen geraakt. Als het echt gaat om raketten die over de Poolse grens zijn neergekomen, ligt het incident uiterst gevoelig. Polen is namelijk een NAVO-land, en in de westerse defensiealliantie is afgesproken dat bondgenoten elkaar helpen bij een aanval, als het land daarom vraagt.

Brussel-correspondent Ardy Stemerding: "Waarschijnlijk komen morgen de NAVO-ambassadeurs bij elkaar op het hoofdkwartier in Brussel. Het scenario van raketten die neerkomen net over de grens is zeker doorgenomen door de NAVO-bondgenoten. Hoe de NAVO reageert hangt vooral af van Polen zelf. Polen moet bepalen of het een beroep doet op artikel 4 of 5 van het NAVO-verdrag. Bij artikel 4 gaat het om bedreiging van de territoriale integriteit of veiligheid. Artikel 5 kan worden ingeroepen bij een aanval op een land. Bij het begin van de oorlog in Oekraïne deed Polen al een beroep op artikel 4. Het zag de Russische inval in een buurland als een bedreiging van de eigen veiligheid. Daarop stuurde de NAVO meer militairen naar de oostflank van het grondgebied." Artikel 5 houdt in dat NAVO-landen een aanval op één lidstaat beschouwen als een aanval op alle lidstaten. Is Artikel 5 meteen van kracht als een lidstaat wordt aangevallen? Die vraag, en vier andere, beantwoorden we in dit artikel. Waarom we niet meteen in oorlog zijn als een NAVO-land wordt aangevallen, leggen we ook uit in deze video: