Kamervoorzitter Bergkamp krijgt steun, kan doorgaan met onderzoek Arib

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat voorzitter Bergkamp blijft. Ook kan ze doorgaan met het onderzoek naar klachten over haar voorganger Arib, zo bleek vandaag in de Tweede Kamer waar de kwestie-Arib aan de orde kwam.

Met name oppositiepartij PVV wil af van Bergkamp, vanwege haar aanpak van de zaak-Arib. Kamerlid Markuszower vroeg vandaag in de Kamer een debat aan waarin haar aftreden aan de orde zou moeten komen, maar geen enkele partij bleek daarvoor te voelen.

Ook was er weinig animo om in het algemeen te debatteren over alles wat er de laatste tijd rondom de kwestie-Arib allemaal was gebeurd, zoals Kamerlid Van Haga voorstelde. "We hebben een neutraal bestuur (het Presidium red.) en dit soort zaken moet daar besproken worden. Niet in deze zaal," verwoordde D66-fractievoorzitter Paternotte de mening van in ieder geval de gehele coalitie, dus ook VVD, CDA en ChristenUnie.

Bergkamp zag hierin de steun voor haar vrijdag aangekondigde aanpak om aan te blijven en het onderzoek door te zetten. "Dit is een duidelijke uitspraak van de Kamer", constateerde de Kamervoorzitter.

Commotie

Bergkamp werd vrijdagmiddag overvallen door het plotselinge vertrek van haar topambtenaren, die hun werk neerlegden vanwege de ontstane commotie over het onderzoek naar de vorige Kamervoorzitter Arib. Ze kreeg van haar topambtenaren ook kritiek op haar aanpak en de voorzitter van de ondernemingsraad zei zaterdagavond in Nieuwsuur het vertrouwen in Bergkamp op.

Het vorige maand door Bergkamp en het Presidium aangekondigde onderzoek houdt de gemoederen behoorlijk bezig in de Tweede Kamer. Arib reageerde woedend, sprak van een "politieke afrekening" en vertrok uit de Kamer. Kamerleden trokken de onafhankelijkheid van het onderzoek in twijfel, er werd geheime informatie naar de pers gelekt en namen van betrokken ambtenaren kwamen in de publiciteit.

Hockeyclub

Na het vertrek van haar topambtenaren zei Bergkamp te betreuren dat het onderzoek zo politiek was geworden, maar ze vond het onverstandig om het zwaar bekritiseerde onderzoek te stoppen. Ze vindt dat serieus naar klachten van het personeel gekeken moet worden. "Dat gebeurt ook bij een hockeyclub, dus waarom dan niet in de Tweede Kamer?"

Het Presidium, bestaande uit Kamerleden van een aantal partijen, wil ook met het "feitenonderzoek doorgaan", ook al is Arib zelf opgestapt, bleek gisteren. Morgen wordt het onderzoek uitgebreid besproken in de Commissie voor de Werkwijze en dan kan er misschien nog wat aan de opzet worden geschaafd.