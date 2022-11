Na Cherson lijkt doorbraak logisch, 'maar strijd is nog niet voorbij'

Voor de Oekraïense president Zelensky lijkt het klip en klaar: het vertrek van Russische troepen uit Cherson markeert volgens hem het begin van het einde van de oorlog in zijn land. Hij zei het gisteren bij een verrassingsbezoek aan de bevrijde havenstad, en vandaag drukte hij zich in soortgelijke bewoordingen uit bij aanvang van de G20-top op Bali.

"Ik ben ervan overtuigd dat dit het moment is waarop de verwoestende Russische oorlog moet en kan worden gestopt", zei de Oekraïense president in een videoboodschap voor de twintig aanwezige wereldleiders, onder wie de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov.

D-day

Volgens Zelensky is de Russische terugtrekking uit Cherson vergelijkbaar met D-day, de geallieerde invasie in Normandië die in juni 1944 het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde. "Het was nog geen eindpunt in de strijd tegen het kwaad, maar wel allesbepalend voor het verdere verloop. Dat is precies wat we nu voelen", zei hij tegen de G20-leden.

Defensiedeskundige Peter Wijninga noemt de woorden van Zelensky opvallend. "De toon lijkt iets minder defensief en het klinkt allemaal iets minder vastberaden om door te vechten", zegt hij.

Tegelijkertijd geeft de Oekraïense president verwarrende signalen af, vindt de defensiespecialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. "Ik dacht eerst: dit biedt een opening voor onderhandelingen. Maar Zelensky zei ook dat hij klaar is voor vrede in heel Oekraïne, dus ook in de gebieden die nu nog door Rusland zijn bezet."