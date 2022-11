Medewerker ziekenhuis Roermond snuffelt in bijna honderd dossiers

Een medewerker van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft zonder toestemming de dossiers van 95 patiënten bekeken. Een andere medewerker zag dat en maakte er melding van.

Het gaat om "iemand die werkzaam was binnen het ziekenhuis". De medewerker zou de gegevens niet met anderen hebben gedeeld, schrijft 1Limburg.

Het Laurentius Ziekenhuis zegt het voorval te betreuren. De kwestie is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Inmiddels zijn er "passende maatregelen" genomen om herhaling te voorkomen. Wat die maatregelen inhouden, is niet bekendgemaakt.

Brief naar gedupeerden

Nadat de kwestie was gemeld, heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau de zaak bekeken. "Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen aanleiding is om uit te gaan van het scenario dat er persoonsgegevens zijn gedeeld met derden of dat er misbruik van gemaakt is", zegt bestuursvoorzitter Luc van den Akker van het ziekenhuis.

De patiënten van wie de dossiers zijn bekeken, zijn door het ziekenhuis per brief op de hoogte gesteld van het lek. Patiënten die geen brief hebben ontvangen, hoeven zich volgens Van den Akker geen zorgen te maken.