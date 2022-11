Hongerstaker in Egyptische gevangenis eet en drinkt volgens zijn familie weer

De Brits-Egyptische mensenrechtenactivist Alaa Abdel-Fattah, die in een Egyptische gevangenis zit, heeft zijn hongerstaking beëindigd, meldt zijn familie. Abdel-Fattah heeft volgens zijn zus zeven maanden niet gegeten. Waarom hij stopt met zijn hongerstaking, is nog niet duidelijk.

De 40-jarige activist en blogger werd bekend tijdens de Arabische Lente in 2011, de opstand waarin dictator Mubarak werd afgezet. Hij werd een symbool van verzet voor de tienduizenden Egyptenaren die later slachtoffer werden van repressies.

Abdel-Fattah zit vast sinds de grote campagnes die na de verkiezing van generaal Sisi tot president in 2014 werden gelanceerd tegen politieke tegenstanders. Hij werd opgepakt vanwege zijn herhaalde uitingen van verzet tegen mensenrechtenschendingen in Egypte. Vorig jaar werd hij tot nog eens vijf jaar veroordeeld omdat hij desinformatie zou hebben verspreid.

De activist begon in april met zijn hongerstaking, uit protest tegen de manier waarop hij in de gevangenis werd behandeld. Hij stopte vorige week bij het begin van de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh ook met drinken. Er is veel aandacht voor hem, hoewel hij daar zelf niet veel van meekrijgt. Hij krijgt alleen te horen wat de gevangenis hem laat weten. Andersom wist ook zijn familie niet altijd of hij nog in leven was.

Tekst en uitleg

Gisteren heeft de man zijn familie laten weten dat hij weer is begonnen met drinken. Volgens zijn zus Sanaa Seif was dat het eerste teken van leven dat ze in dagen van hem had gekregen. In een brief, die ze vandaag op Twitter heeft gezet, zegt Abdel-Fattah dat hij donderdag tekst en uitleg zal geven over de reden van het beëindigen van zijn hongerstaking.

In een brief aan zijn moeder zegt hij dat hij ernaar uitkijkt om donderdag met haar zijn verjaardag te vieren. Hij vraagt haar om taart en andere "normale etenswaren" mee te brengen naar de gevangenis.

Abdel-Fattahs advocaat zegt dat de gevangenis hem de afgelopen week tot twee keer toe niet heeft binnengelaten toen hij zijn cliënt wilde bezoeken, ondanks toestemming van het kantoor van de openbaar aanklager. Onduidelijk is hoe hij de afgelopen tijd in de gevangenis is behandeld.

Ook Abdel-Fattahs tante, de schrijfster Ahdaf Soueif, vraagt zich op Twitter af "wat er binnen is gebeurd, waarover is onderhandeld". Ze benadrukt dat haar neef geen idee heeft hoe groot de steun voor hem is.

Klimaattop

De openbaar aanklager verklaarde vorige week dat Abdel-Fattahs gezondheid goed was. Dat was vlak nadat zijn familie te horen had gekregen dat artsen hadden ingegrepen vanwege zijn toestand.

Zijn protest wierp een schaduw op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. Verschillende leiders, onder wie de Amerikaanse president Biden en de Duitse bondskanselier Scholz, hebben de zaak aan de orde gesteld bij president Sisi. Abdel-Fattahs zus gaf vorige week een persconferentie om aandacht te vragen voor het lot van haar broer en andere politieke gevangenen.

Mensenrechtenactivisten hebben kritiek geuit op het besluit de klimaattop in Egypte te houden, omdat politiek afwijkende meningen niet aan bod zouden mogen komen.