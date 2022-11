Wagnerbaas ontkent betrokkenheid na op video vastgelegde executie deserteur

De baas van het Russische huurlingenleger Wagner zegt dat zijn groep niet verantwoordelijk is voor de executie van een deserteur van zijn leger. De moord werd vastgelegd op een video die afgelopen week werd verspreid op sociale media. Wagnerchef Jevgeni Prigozjin zei in een eerste reactie dat het slachtoffer op de beelden een "hond was die een hondendood verdiende".

Maar in een nieuwe verklaring dinsdag ontkent Prigozjin enige betrokkenheid van zijn organisatie. "Wagnermedewerkers onderscheiden zich met hun voorbeeldige discipline", zegt hij nu. Prigozjin beticht Amerikaanse inlichtingendiensten ervan achter de executie te zitten - zonder daar verder bewijs voor te leveren.

Vastgetapet aan muur

De video van de executie verscheen op een Telegramkanaal dat vermoedelijk banden heeft met de Wagnergroep. Op de beelden is een man met zijn hoofd vastgetapet aan een muur. Het slachtoffer identificeert zichzelf als Jevgeni Noezjin. Hij zegt dat hij was overgelopen naar Oekraïne om te vechten tegen de Russen. In oktober zou hij in Kiev zijn gekidnapt.

"Ik kreeg een klap op mijn hoofd en werd wakker in deze kelder", zegt het slachtoffer. "Mij is gezegd dat ik berecht word". Een man in militair uniform die ernaast staat, slaat hem kort daarna met een hamer op zijn nek. Het slachtoffer stort in elkaar waarna hij nog een klap krijgt op zijn hoofd.

De Russische mensenrechtengroep Gulagu.net, die gevangenen bijstaat, zegt dat Noezjin in een gevangenis in Rusland een celstraf uitzat toen hij eerder dit jaar werd gerekruteerd door Wagner. In september werd hij gevangengenomen door Oekraïne waarna hij meerdere interviews gaf aan Oekraïense media.

Het is niet duidelijk hoe Noezjin weer in Russische handen terecht zou zijn gekomen. Mogelijk maakte hij onderdeel uit van een gevangenenruil.

Steun voor executie

Prigozjin juichte de executie in een eerste reactie op Telegram toe. "Noezjin verraadde zijn mensen, zijn kameraden. En dat deed hij bewust", zei de Wagnerbaas. "Het Russische volk kan verraad ruiken - dat is genetisch. Daarom ook de reacties op sociale media."

Met dat laatste leek Prigozjin te wijzen op steun die in nationalistische Russische kringen werd uitgesproken voor de executie. Door de grote Russische tegenslagen groeit ontevredenheid over het leger.

Nationalistische bloggers willen dat er harder wordt opgetreden tegen deserteurs en dat er een voorbeeld wordt genomen aan de moord op Noezjin. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War wijst Prigozjins eerste reactie er verder op dat hij zijn invloed probeert uit te breiden.