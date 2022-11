Voor het eerst sinds 2009 verliest Nadal vier keer op rij; Finals vallen hem zwaar

Rafael Nadal heeft bij de ATP Finals in Turijn ook zijn tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De als eerste geplaatste Spanjaard ging met 3-6, 4-6 ten onder tegen Felix Auger-Aliassime.

Het was voor Nadal, die onlangs vader is geworden en daardoor enige tijd geen wedstrijden gespeeld heeft, zijn vierde nederlaag op rij. De eerste drie kwamen allemaal voor rekening van een Amerikaan: bij de US Open verloor hij van Frances Tiafoe, bij het masterstoernooi van Parijs van Tommy Paul en afgelopen maandag in Turijn van Taylor Fritz.

De laatste keer dat Nadal vier wedstrijden op rij verloor, was in 2009.

Nadal won Finals nog nooit

De Spaanse nummer twee van de wereld (Carlos Alcaraz is nummer een, maar vanwege een blessure niet aanwezig bij de Finals) is recordhouder met 22 grandslamtitels, maar de ATP Finals wist Nadal nog nooit op zijn naam te brengen.

In zijn laatste groepswedstrijd treft hij de Noor Casper Ruud, die het toernooi begon met winst op Auger-Aliassime en later vandaag nog tegen Fritz speelt.