Schilderij Leiden tijdelijk teruggehangen, universiteit gaat discussie aan

Een schilderij dat vorige week is weggehaald uit een vergaderzaal op de Universiteit Leiden, is weer teruggehangen. Op het schilderij uit 1976 staan zes mannen afgebeeld, sommigen rokend. Zij vormden het bestuur van die tijd. Totdat er een officieel besluit is genomen over de toekomst van het schilderij, hangt het weer op zijn plek in het Academiegebouw.

Het weghalen van het schilderij was een spontane actie van medewerkers nadat een promovenda en een hoogleraar van de universiteit op Twitter hun ongenoegen over het werk hadden geuit. Dat het schilderij vervolgens van de muur werd gehaald, was volgens de universiteit "een actie met een knipoog, maar wel een met een serieuze ondertoon". Het verwijderen leidde tot discussie op sociale media en zelfs tot Kamervragen.

Al langer discussie over schilderij

Voorzitter van het college van bestuur van de universiteit, Annetje Ottow, licht vandaag toe dat een divers samengestelde commissie gaat uitzoeken wat de juiste aanpak is om het werk beter tot zijn recht te laten komen. De universiteit wil zowel medewerkers als deskundigen en studenten bij die beslissing betrekken.

"Het zijn zeer gewaardeerde oud-bestuurders van onze universiteit en het schilderij geeft een uniek, historisch tijdsbeeld weer", zegt Ottow. Toch erkent de universiteitsvoorzitter dat er al langere tijd discussie is over het schilderij. "'Niet iedereen voelt zich door dit beeldbepalende werk gerepresenteerd. Zoals het nu hangt, ontbreekt de context ook. De spontane actie stemt tot nadenken."

De voorzitter zegt dat in de beslissing de historische waarde van het schilderij en het respect voor de oud-bestuurders en de kunstenaar worden meegewogen.

Een zelfkritische noot

Vorige week dinsdag verstuurde een Leidse promovenda in de politicologie een tweet waarin zij zich afvroeg welk signaal het schilderij uitstraalde en opmerkte dat een ironische of zelfkritische noot ernaast niet zou misstaan.

Daarop reageerde hoogleraar criminologie Joanne van der Leun: "Ik heb het grootste deel van mijn carrière in de academische wereld doorgebracht in kamers met mannen en schilderijen van mannen. Bovendien heb ik een hekel aan de rook, ook al is het maar geschilderd."

Later plaatste Van der Leun een tweet waarop te zien is dat het schilderij wordt verwijderd, voorzien van het commentaar dat er gelijk actie is ondernomen.