Solheim Cup, de vrouwelijke tegenhanger van Ryder Cup, in 2026 in Nederland

De strijd om de Solheim Cup vindt in 2026 voor het eerst in ons land plaats. De 20ste editie van het duel tussen de beste twaalf vrouwelijke golfers uit de VS en Europa vindt plaats op de banen van Bernardus in Cromvoirt.

De komende twee edities van de vrouwelijke tegenhanger van de befaamde Ryder Cup, waarin de mannenteams van beide continenten het tegen elkaar opnemen, waren eerder al toegewezen aan Finca Cortesin aan de Andalusische kust (2023) en de Robert Trent Jones Golf Club in Gainesville, Virginia (2024).