Cel en tbs voor Zeeuwse broers die 15-jarige Tim vermoordden om 50 euro

Volgens de rechter zijn de twee broers verminderd toerekeningsvatbaar en is de kans groot dat ze opnieuw in de fout gaan.

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat Tim om het leven was gebracht met zeventien steek- en snijwonden, schrijft Omroep Zeeland . Dat gebeurde op 9 januari van dit jaar, toen Tim had afgesproken om te gaan gamen met één van de broers.

Verschil tbs voor volwassenen en jeugd-tbs

Wanneer een minderjarige verdachte van een misdrijf psychisch niet in orde is, stelt de officier van justitie aan de rechtbank voor om jeugd-tbs op te leggen. Dit wordt een PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) genoemd. De maatregel duurt maximaal 7 jaar, waarvan het laatste jaar voorwaardelijk is.

Wanneer een jongere van 16 of 17 jaar een volwassen indruk maakt, kan de rechter besluiten om het volwassenrecht toe te passen. In dat geval kan aan een jongere tbs voor volwassenen opgelegd worden. Hierdoor kan de dader langer worden behandeld, omdat die tbs-vorm telkens met 1 of 2 jaar kan worden verlengd.