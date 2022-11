Veel vragen bij familie van man die viel van opengaande brug in Haarlem

De familie van de man die afgelopen vrijdag van een openstaande brug in Haarlem viel, wil dat er alles aan gedaan wordt om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren.

"Ik heb nog heel veel vragen, ook richting de gemeente Haarlem, hoe dit heeft kunnen gebeuren", zegt zijn vader Henny Wissink bij NH Nieuws.

De 28-jarige Patrick uit Leiden viel vrijdag met zijn fiets van de Prinsenbrug over het Spaarne in Haarlem, die openging terwijl hij op de brug fietste. Diverse mensen zagen hem van grote hoogte naar beneden vallen.

"Ik kan het nog altijd niet bevatten dat zoiets mogelijk is", zegt zijn vader. "De brug moet toch handmatig stopgezet kunnen worden? Het lijkt wel alsof er niet naar een mensenleven wordt omgekeken."

Patrick is zwaargewond en werd kort na het ongeluk al geopereerd, waarbij een stuk schedel is verwijderd om de druk in zijn hoofd te verlichten. Zijn vader maakt zich zorgen of het nog goed komt. "Hij is nog altijd buiten bewustzijn."

'Onderzoek nog in volle gang'

Het is nog niet bekend of de slagbomen naar beneden waren tijdens het ongeluk. De politie is nog volop bezig met het horen van getuigen en betrokkenen. Ook worden camerabeelden uit de omgeving bekeken.

De Prinsenbrug wordt volgens het Noordhollands Dagblad bediend door een brugwachter van de gemeentelijke Havendienst, vanuit het brugwachtershuisje bij de brug.

De gemeente Haarlem laat aan de regionale omroep weten de gebeurtenis te betreuren. "Het is een verschrikkelijk ongeluk waarvan wij niet weten hoe het heeft kunnen gebeuren. We wachten de uitkomst van het politieonderzoek af. We wensen alle betrokkenen veel sterkte."