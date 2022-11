Nederland mag Marokkaanse vreemdeling weer opsluiten voor uitzetting

Marokkanen van wie de asielaanvraag is afgewezen mogen weer in de cel worden gezet als zij wachten op uitzetting hun thuisland. De Raad van State oordeelt dat die uitzetting weer binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden.

In april 2021 vond de hoogste bestuursrechter nog dat Marokkaanse vreemdelingen te lang moesten wachten op uitzetting en daarom niet opgesloten mochten worden. Marokko bleek namelijk al sinds 2020 niet meer een tijdelijk inreisdocument af te geven dat nodig is voor uitzetting, een zogenoemd laissez-passer. Daardoor was er voor de vreemdelingen die de zaak hadden aangespannen geen zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn en moesten ze worden vrijgelaten.

Nu zegt de Raad van State dat de situatie is veranderd. Van maart tot augustus dit jaar heeft Marokko weer elf van dit soort tijdelijke reisdocumenten afgegeven. Drie vreemdelingen zijn in die tijd gedwongen uitgezet naar Marokko.

Begin oktober zei huidig staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid al te verwachten dat Nederland waarschijnlijk weer vreemdelingen terug kan sturen naar Marokko, omdat de relatie tussen Nederland en Marokko de laatste tijd is verbeterd.

Marokko staat op de lijst van veilige landen. Mensen uit die landen komen doorgaans niet in aanmerking voor asiel in Nederland en worden teruggestuurd.