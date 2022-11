Meestervoorspellers zetten in op Messi; dribbelaar kiest zelf voor Brazilië, Frankrijk en Engeland

Computerspellen zijn soms niet meer van echt te onderscheiden en de simulatie van wedstrijden leidt tegenwoordig zelfs tot situaties die de werkelijkheid angstvallig dicht benaderen. Zo wijst spellenmaker Electronic Arts (EA) nu Argentinië aan als nieuwe wereldkampioen, nadat Spanje (2010), Duitsland (2014) en Frankrijk (2018) tijdens de laatste drie WK's al goed werden voorspeld dankzij de modernste technologieën. Dat zou wat zijn voor Lionel Messi. Om zo tijdens zijn laatste wereldkampioenschap uit de schaduw te treden van Diego Maradona, die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte. "We hebben een zeer goede ploeg die gretig is, maar we denken stapje voor stapje", bekijkt Messi het zelf.

1986: Diego Maradona is met Argentinië wereldkampioen - AFP

Statistisch gezien is de favorietenrol te verklaren, met al 35 duels op rij geen nederlaag meer voor de Argentijnen. De Copa América werd al gewonnen. Net als daarna de Finalissima, de strijd tussen de kampioenen van Zuid-Amerika en Europa (Italië). Aan de andere kant is de uitkomst opvallend, met relatief weinig ervaring in de selectie en veel spelers die al op leeftijd zijn. En dat onder leiding van een beginnend coach, die werd aangesteld na het voor Argentinië desastreus verlopen vorige wereldkampioenschap. Maar mede op voorspraak van Messi, die in die jaren openlijk twijfelde over het voortzetten van zijn interlandcarrière, bleef Lionel Scaloni aan. Drie routiniers In Qatar leunt het elftal op de ervaring van Messi (35), Ángel Di María (34) en Nicolás Otamendi (34), aangevuld met spelers die in het gunstigste geval net iets meer dan veertig interlands hebben verzameld. "We kennen elkaars eigenschappen en weten wat het beste is voor ieder moment", verklaart Messi de sterke teamgeest onder Scaloni, die alleen met Giovanni Lo Selso (Villarreal) een beoogde basisspeler vanwege blessureleed moet missen.

Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico met de KNVB-beker voor Ajax - Pro Shots

De voormalige Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martinez zijn vanuit Nederlands perspectief de bekendste namen, Lucas Ocampos (Ajax) en Marcos Senesi (ex-Feyenoord) wisten geen plek bij de laatste 26 te bemachtigen. Scaloni heeft zijn elftal om Messi heen gebouwd, met veelal spelers die in de Spaanse en Italiaanse competitie actief zijn. Zoals Rodrigo De Paul, Leandro Paredes en Nahuel Molina. Hoewel Messi zelf heeft aangegeven dat dit zeker zijn laatste WK wordt, hoopt Scaloni dat juist de successen hem op andere gedachten zullen brengen. "Als we goed voor hem zorgen en hem bedienen zoals het moet, is er de kans dat hij het langer volhoudt. De voetballerij vraagt daar ook om." Eerste hoofdprijs De tranen van Messi gingen de hele wereld over, toen hij met winst van de Copa op zijn 34ste eindelijk een hoofdprijs won met zijn land. Sinds zijn emotionele vertrek bij Barcelona leeft hij nu in zijn tweede seizoen bij Paris Saint-Germain ook in clubverband weer op.

De 34-jarige aanvoerder en sterspeler verslaat met zijn land Brazilië met 1-0 in Rio de Janeiro. Ángel Di María maakt de enige goal. - NOS