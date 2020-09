Nederlandse versie RuPaul's Drag Race: 'Alsof ik werd gevraagd voor de Spelen'

Net als in de Amerikaanse show, draait het in Drag Race Holland om de zoektocht naar de nieuwe 'drag superstar'. Deelnemers nemen het tegen elkaar op in dans- en playback-wedstrijden, cabaretoptredens en op de catwalk. De toon van de show is volgens de makers voornamelijk gericht op het positieve en het vieren van anders zijn.

In Amerika is RuPaul's Drag Race al ruim tien jaar een begrip. Het programma won negen Emmy's en veroorzaakte een opleving van de showtravestie wereldwijd. Daarnaast draagt het programma volgens Philip Tijsma van COC Nederland een krachtige boodschap uit, die lhbti-jongeren aanspreekt. "De dragqueens hebben een positief verhaal. Hun boodschap is: 'wat je ook gebeurt, je kan er overheen komen, je kan zelfs een wereldster worden'."

Nederlandse fans van de hitshow RuPaul's Drag Race kunnen hun geluk niet op. De talentenwedstrijd waarin dragqueens in uitzinnige outfits en met kunstige make-up strijden om de kroon, komt met een Nederlandse spin-off. Voor de deelnemers is het een groot moment.

Volgens Boris is drag veel meer dan een verkleedpartij waarbij een man met een pruik in een bruin café staat te zingen. "Het is een passie, ik geniet elke keer van die transformatie en de opwinding als ik me klaarmaak voor een drag-optreden."

Ook voor Boris, die meedoet als Miss Envy Peru, is meedoen aan Drag Race, een droom die uitkomt. "Ik volgde het Amerikaanse programma al vanaf het begin. Naarmate ik meer stappen zette in de wereld van drag, begon ik me zelfverzekerd genoeg te voelen om zelf mee te doen."

"Dit is alsof ik werd gevraagd om mee te doen aan de Olympische Spelen", zegt Henrique. Hij is onder zijn artiestennaam Miss Abby OMG een van de tien deelnemers. "De kwaliteit van de looks en performances van RuPaul's Drag Race zijn zo hoog, en dat geldt ook voor de Nederlandse versie."

Zij is de enige bearded-queen, een dragqueen met een baard, in het programma. "Iedereen heeft vergelijkbare worstelingen meegemaakt in zijn leven: uit de kast komen, gepest worden, jezelf niet accepteren. Daarover hoeven we elkaar niets uit te leggen. Iedereen accepteert elkaar zoals hij is."

Het programma draait om de zoektocht naar een winnaar, maar gaandeweg leert de kijker de deelnemers en hun passie voor drag kennen. "De buitenwereld ziet in eerste instantie vooral het eindproduct van de creativiteit. Maar die creativiteit is ook een manier om verdriet te verwerken en om stereotypes te doorbreken", zegt Rowan, die meedoet als Madame Madness.

De queens krijgen van over de hele wereld reacties op hun deelname aan Drag Race Holland. "Dat zijn vaak heel positieve reacties, maar soms ook minder positief. Dat is niet leuk, maar ik zit lang genoeg in het vak om te weten dat ik aan die negatieve reacties geen aandacht hoef te besteden", zegt Pieter, die meedoet als Patty Pam-Pam. "Ik hoop dat Drag Race Holland hier ook verandering in zal brengen en dat het nieuwe publiek dat we hiermee bereiken ook meer respect zal krijgen voor het fenomeen drag."

Volgens Brian, die meedoet als ChelseaBoy, is de acceptatie die deelnemers naar elkaar hebben de kracht van het programma. "Toen ik opgroeide, was ik heel erg op zoek naar iemand die tegen me zei dat ik mezelf kon zijn. Maar er waren in de media bijna geen voorbeelden met wie ik me kon identificeren. Nu dat platform er wel is, voel ik me verantwoordelijk om dat voorbeeld te zijn voor de jongere generatie."

Brian doet dat door iedereen die hem via Instagram een persoonlijk bericht stuurt, zorgvuldig te antwoorden. "Ik wil mensen het gevoel geven dat ze gezien worden, zoals ik vroeger zelf ook graag was gezien. Daarom is Drag Race Holland meer dan een entertainmentprogramma, het is voor kijkers een safe space."