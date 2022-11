Gezondheidsraad: vaccineer kinderen met hoog medisch risico tegen corona

De Gezondheidsraad adviseert de regering om kinderen van 6 maanden tot 6 jaar oud met een ernstige medische aandoening een vaccinatie te bieden tegen covid-19. Nu kunnen alleen kinderen vanaf 5 jaar - met of zonder medische indicatie - een coronaprik krijgen.

Omdat het Europees geneesmiddelenagentschap EMA onlangs de vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer heeft goedgekeurd om kinderen tot 6 jaar mee in te enten, had het ministerie van Volksgezondheid de Gezondheidsraad gevraagd een advies uit te brengen over het vaccineren van deze groep. Die heeft nu gezegd dat de zogeheten mRNA-vaccins voor "een goede immuunrespons" zorgen voor kinderen tot 6 jaar.

Omdat het ziekteverloop van een coronabesmetting bij kinderen tot 6 jaar meestal mild is, geldt het nieuwe vaccinatieadvies alleen voor kinderen in deze leeftijdscategorie met een hoog medisch risico. "Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met downsyndroom of met een ernstige aandoening aan hart, afweersysteem of longen", aldus de Gezondheidsraad.

Adviezen van de Gezondheidsraad worden doorgaans overgenomen door het ministerie van Volksgezondheid.