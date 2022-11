In Opeinde in Friesland is een kind ernstig gewond geraakt nadat de auto waarin het kind zat in het Peinderkanaal belandde. In de auto zat ook een vrouw van 34, zij raakte volgens de politie niet gewond.

Omstanders hebben de twee uit het water gehaald, schrijft Omrop Fryslân. Hoe de vrouw met haar auto in het water kon belanden is nog niet bekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.