Celstraffen van 18 jaar geëist voor overval waardetransport in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie eist achttien jaar cel tegen zeven mannen die worden verdacht van de gewelddadige overval vorig jaar mei op een waardetransport in Amsterdam. Tegen een achtste verdachte is vijf jaar cel geëist. Hij speelde volgens het OM een kleinere rol.

De overval liep uit op een wilde achtervolging, die eindigde in een weiland bij het dorp Broek in Waterland, ten noorden van Amsterdam. Daarbij werd over en weer geschoten.

Van de acht verdachten komen er vier uit België, drie uit Frankrijk en een uit Marokko. Een negende verdachte, een 47-jarige Fransman, werd in Broek in Waterland door de politie doodgeschoten. Zijn vermoedelijke handlangers zeggen dat hij een leidende rol had bij de overval.

Automatische wapens

De overvallers hadden het op 19 mei 2021 voorzien op een waardetransport van Brinks. Bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord schoten ze in de lucht met automatische wapens en werden medewerkers van het bedrijf vastgebonden.

Ze gingen ervandoor met edelmetaal met een waarde van een kleine 15 miljoen euro. Een deel van de buit met een waarde van ruim 4 miljoen euro is nog altijd spoorloos. Bij Broek in Waterland probeerden de overvallers aan de politie te ontkomen door over te stappen in andere auto's en hun vluchtwagens in brand te steken. Dat liep uit op een schotenwisseling, waarbij tientallen kogels werden afgevuurd.

Voortvluchtig

Twee andere verdachten, een 37-jarige man en een 21-jarige vrouw allebei afkomstig uit België, verschijnen op een later moment voor de rechter. Het OM wacht nog op de uitlevering van een elfde verdachte uit België die later is aangehouden. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

De uitspraak in deze zaak wordt pas in het voorjaar verwacht.

Zo verliep de wildwestoverval in Amsterdam en omgeving: