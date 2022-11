Rellen bij coronaprotest in Zuid-Chinese miljoenenstad Guangzhou

China worstelt nog steeds met oplevingen van de coronapandemie. Nergens is het aantal besmettingen zo groot als Guangzhou. Het aantal nieuwe besmettingen steeg recent boven de 5000 per dag. In heel China zijn dat er op het moment bijna 18.000 per dag.

In de Zuid-Chinese stad Guangzhou is het tot gewelddadigheden gekomen bij een protest tegen coronamaatregelen. Woedende demonstranten haalden afzettingen en een testlocatie neer. Op beelden op sociale media is ook te zien dat een politieauto wordt omgegooid.

In de Zuid-Chinese stad Guangzhou wordt geprotesteerd tegen coronamaatregelen. Woedende demonstranten haalden afzettingen en een testlocatie neer. Nergens is het aantal besmettingen zo groot als Guangzhou. - NOS

Veel inwoners van Guangzhou zijn bang dat de lockdownmaatregelen worden uitgebreid. China neemt uiterst strenge maatregelen om het virus de kop in te drukken. Dat leidt tot groeiende ontevredenheid bij de bevolking.

De stad Shanghai ging in het voorjaar vanwege een snelle verspreiding van het virus twee maanden in lockdown. De meesten van de 25 miljoen inwoners mochten niet naar buiten, ook niet om boodschappen te doen. Er was veel kritiek op het beleid, onder meer omdat er niet genoeg toegang was tot vers eten.

De rellen in Guangzhou vonden plaats in de wijk Haizhu. "De situatie was gisteren heel gespannen. Iedereen hield zijn deur op slot", zei iemand die daar in de buurt woont tegen persbureau Reuters. Vanwege de lockdown mag hij al twintig dagen zijn huis niet uit.

Het stadsbestuur en de politie in Guangzhou wilden niet reageren op vragen van het persbureau. De stad heeft 19 miljoen inwoners. Er zijn plannen om meer noodhospitalen te bouwen. Dat zijn er nu nog zes waar plaats is om in totaal 20.000 in observatie te houden.