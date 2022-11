Na alle ophef kan Djokovic in januari wel jacht maken op tiende Australian Open-titel

Miste Novak Djokovic begin dit jaar de Australian Open omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus en daarom niet in aanmerking kwam voor een visum. Voor de komende editie bestaan geen obstakels voor de Serviër, aldus de Australische editie van The Guardian en de zender ABC.

Djokovic werd vorig jaar na een aantal rechtszaken aan de vooravond van de Australian Open het land uitgezet omdat hij niet had voldaan aan de toen nog geldende vaccinatieplicht voor bezoekers. Hij zou bovendien drie jaar lang niet in aanmerking komen voor een visum.

Vaccinatieplicht opgeheven

Minister Andrew Giles van Immigratie heeft volgens The Guardian bepaald dat er inmiddels - de vaccinatieplicht is afgelopen juli opgeheven - geen "dwingende omstandigheden" meer zijn om het visum nog langer aan Djokovic te onthouden.

En dus kan de voormalige nummer één, die nu actief is bij de ATP Finals in Turijn, in januari op jacht gaan naar zijn tiende titel in Melbourne.