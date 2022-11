Drie Israëliërs gedood bij Palestijnse aanslag op Westoever

Bij een Palestijnse aanslag op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn drie Israëliërs gedood. Ook vielen er meerdere gewonden. De vermoedelijke dader werd zelf ook doodgeschoten.

In de buurt van de nederzetting Ariel stak de dader met een mes in op Israëliërs, onder meer bij een tankstation. Daarna reed hij met een auto in op andere voertuigen. Hij werd daarop neergeschoten.

Naast de dodelijke slachtoffers zijn er meerdere mensen zwaar gewond, meldt de Rode Davidsster, de Israëlische tegenhanger van het Rode Kruis. Zeker drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Handlanger

De dader is volgens Palestijnse berichten een 18-jarige man uit een nabijgelegen dorp, die in de Israëlische nederzetting zou hebben gewerkt. Het Israëlische leger zegt nog op zoek te zijn naar een handlanger.

Op video's die online circuleren is te zien dat de vermoedelijke dader over de snelweg rent en op de grond stort nadat hij is neergeschoten. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid bevestigde later dat een Palestijnse man werd gedood.

Demissionair premier Yair Lapid van Israël betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers en sprak van een moeilijke en pijnlijke ochtend voor Israël. "Een verachtelijke terrorist heeft een serieuze terroristische aanslag gepleegd", aldus de minister-president.

Reeks aanslagen

De aanslag van vandaag valt in een periode van oplopend geweld op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Dit jaar werden in het gebied in totaal al meer dan 130 Palestijnen gedood bij Israëlische militaire invallen. Ook werden in Israël en de bezette gebieden bij een reeks aanslagen in totaal zeker 23 Israëliërs gedood, volgens cijfers van persbureau AP.

Gisteren werd bij een Israëlische inval in de buurt van de stad Ramallah nog een 15-jarig meisje doodgeschoten door een militair. De afgezant van de Verenigde Naties in het gebied riep op tot een onmiddellijk en grondig onderzoek naar haar dood.