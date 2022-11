Nederlands elftal vanaf Schiphol vertrokken naar Qatar

Het Nederlands elftal is rond het middaguur vertrokken naar Qatar voor het wereldkampioenschap voetbal. Oranje komt na ruim zes uur vliegen aan in hoofdstad Doha. In Qatar is het twee uur later dan in Nederland.

Bondscoach Louis van Gaal werkt met zijn groep in de avond een (besloten) uitlooptraining af. Woensdag staat de eerste echte training op het programma.

Alle 26 geselecteerde spelers zijn mee. Denzel Dumfries liep afgelopen weekeinde met zijn club Internazionale een blessure aan zijn rechterknie op, maar die bleek mee te vallen. De verdediger deed maandag een groot deel van de eerste training mee.