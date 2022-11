Ronaldo op oorlogspad: 'Manchester United is marketingclub, fans moeten waarheid kennen'

De kans dat Cristiano Ronaldo na de WK-stop terugkeert bij Manchester United is nul. Zondagavond rekende de Portugese stervoetballer af met trainer Erik ten Hag. In een nieuw gepubliceerd deel van zijn interview in het tv-programma Piers Morgan Uncensored veegt hij de vloer aan met de eigenaren van de Engelse voetbalclub.

Volgens de 37-jarige Portugees geeft de familie Glazer niets om de sportieve kant en prestaties van de club, maar zijn ze alleen maar gefocust op de inkomsten. "Zoals je weet is Manchester een marketingclub", aldus Ronaldo.

'Fans moeten waarheid kennen'

Ronaldo ziet United dan ook niet snel terugkeren in de top, nadat in 2017 voor het laatst een prijs (de League Cup en, na winst in de finale op Ajax, de Europa League) werd gewonnen.

Er zijn "bepaalde dingen binnen de club" die ervoor zorgen dat United achterblijft bij de concurrenten Manchester City en Liverpool. "Ik denk dat de fans de waarheid moeten kennen. Ze moeten weten dat de spelers het beste willen voor de club. Dat is ook de reden dat ik naar United ben gekomen."