Cricketer De Leede terug na 'megastunt' en 36.000 toeschouwers: 'Nu weer aan de studie'

'Sensationele zege' en 'megastunt': het zijn zomaar wat superlatieven die voorbijkwamen in krantenkoppen na de zege van de Nederlandse cricketers op Zuid-Afrika. Toch zal menig Nederlander geen flauw benul hebben gehad dat er een WK T20, zoals dat heet, aan de gang was.

"De cricketsport is hier heel klein", weet international Bas de Leede. "In Nederland hebben we zes cricketers die er financieel van rond kunnen komen, maar in een land als Zuid-Afrika of India zijn dat er een stuk of vijfhonderd."

Zuid-Afrika waande zich al halvefinalist

Niet heel gek dus dat de buitenwereld geen hoge verwachtingen had van Oranje. "Ik las voorafgaand aan de laatste wedstrijd wat Zuid-Afrikaanse kranten. Daarin werd al gezegd dat ze de halve finales niet meer konden ontgaan, omdat ze alleen nog tegen Nederland moesten spelen."

Zelf waren de Nederlandse cricketers echter wat positiever. "Binnen de spelersgroep hadden we meer vertrouwen in een goed resultaat dit WK dan anderen in ons hadden. Het is mooi om dan je gelijk te krijgen."