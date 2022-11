Belastingtelefoon sinds gisterochtend onbereikbaar

De Belastingtelefoon is sinds gistermorgen onbereikbaar. "Momenteel werken niet al onze IT-systemen naar behoren", staat op de website van de dienst. "Dit heeft te maken met een interne technische migratie die dit weekend is uitgevoerd."

De verwachting was dat de storing gisteren in de loop van de dag voorbij zou zijn. Dat is niet uitgekomen.

Wie vandaag het gratis nummer 0800-0543 draait, krijgt een antwoordapparaat met de boodschap: "Vanwege een technische storing kunnen wij u momenteel niet te woord staan. Wij verzoeken u op een ander tijdstip opnieuw te bellen."