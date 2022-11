Duitse nationalisatie Gazprom-dochter biedt Nederlandse gemeenten uitweg

Gemeenten hoeven hun energiecontract met het voormalige Gazprom Energy niet langer te verbreken. Duitsland nationaliseerde gisteren de Europese tak van het Russische staatsgasbedrijf. Daarmee valt ook de Nederlandse dochteronderneming niet meer onder de Europese sancties, laat Energieminister Rob Jetten (D66) de Kamer weten in een brief die later vandaag verschijnt.

Eind april dwong het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meer dan driehonderd gemeenten, waterschappen, scholen en zwembaden om hun meerjarige gascontracten met Gazprom Energy op te zeggen. Dat de aandelen van het bedrijf uit 's Hertogenbosch in Russische handen waren, maakte dat de contracten in strijd waren met Europese sanctieregels, oordeelde het ministerie. Jetten achtte het "onwenselijk" als Nederland "op deze manier bijdraagt aan de Russische staatskas."

Dit dwong de gemeenten de overspannen gasmarkt op, in een zoektocht naar een nieuwe leverancier. Gemeenten die een nieuw contract wisten af te sluiten, betaalden daarvoor de hoofdprijs. De gemeente Dordrecht is 3,3 miljoen euro extra kwijt, voor Utrecht is het prijskaartje maar liefst 11 miljoen euro.

Dit was niet alleen duur, maar werkte ook averechts. De gemeenten kochten hun gas in op de Europese gasmarkt, die nog steeds deels werd bevoorraad door Rusland. En omdat de prijs van gas door het jaar heen vijf, tien of zelfs vijftien keer hoger was, leverde de overstap Rusland juist extra inkomsten op.

Om de inkomsten voor Poetin te beperken hadden de gemeenten beter aan hun relatief spotgoedkope, langjarige gascontracten kunnen vasthouden.