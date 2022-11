Oekraïne centraal op G20-top: gezamenlijke verklaring over oorlog in de maak

Wereldleiders werken op de G20-top op het Indonesische eiland Bali aan een gezamenlijke verklaring over de oorlog in Oekraïne. Volgens persbureau Reuters, die een conceptversie heeft ingezien, veroordelen daarin de meeste leden van de G20 de oorlog die Rusland begin dit jaar is begonnen. De zogenoemde ontwerpverklaring is geen unanieme veroordeling van de oorlog. De landen benadrukken ook dat er 'verschillende opvattingen' leven over de situatie en de sancties tegen Rusland. Ook zeggen de leiders dat de G20-top niet de plek is om veiligheidsproblematiek te bespreken. Maar het "immense menselijk leed" en de gevolgen van de oorlog baren de leiders die de verklaring zullen ondertekenen wel grote zorgen. Zo is Oekraïne een belangrijke graanproducent en heeft de oorlog de energiemarkt op zijn kop gezet.

Wat is de G20? De G20 staat voor de Groep van 20, die samenkomt om te praten over de wereldwijde economie. De organisatie bestaat uit de Europese Unie en negentien landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saudi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Het blok is samen goed voor zo'n 90 procent van het wereldwijde bruto nationaal product en 80 procent van de wereldhandel. De landen komen jaarlijks bijeen. Dit jaar is Indonesië het gastland, in 2023 India en een jaar later Brazilië.

Op uitnodiging van de Indonesische president Widodo sprak de Oekraïense president Zelensky dan ook aan de start van de G20 de wereldleiders op de top toe via een videoverbinding. Hij riep Rusland op om zich terug te trekken. "Ik ben ervan overtuigd dat dit het moment is waarop de verwoestende Russische oorlog moet en kan worden gestopt." Ook de ontmoetingen tussen de G20-leden staan in meer of mindere mate in het teken van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Zo herhaalden de Franse president Macron en zijn Chinese ambtgenoot Xi hun standpunt dat het gebruik van kernwapens in de oorlog voorkomen moet worden. "Een einde maken aan de escalatie en het omgaan met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de meest kwetsbare economieën ondersteunen, het koolstofarm maken van onze economieën en het beschermen van de biodiversiteit. Frankrijk en China zijn vastbesloten", schreef Macron op Twitter na de ontmoeting. Macron en Xi bespraken verder de financiële steun aan andere landen voor het ontwikkelen van hun economie.

Australië en China Xi sprak daarna ook met de Australische premier Albanese. Het was voor het eerst sinds 2016 dat de leider van China die van Australië ontmoette. De betrekkingen tussen beide landen zijn de afgelopen jaren bekoeld. Albanese zei na afloop dat hij het met Xi heeft gehad over de handel tussen China en Australië. Ook consulaire en mensenrechtenkwesties kwamen volgens de premier aan bod. "Dit was weer een belangrijke stap in de richting van stabilisatie van de relatie tussen Australië en China", zei de premier.