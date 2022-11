Rode Kruis breidt voedselhulp in Nederland uit voor gezinnen met kinderen

Het Rode Kruis deelt vanaf volgende week ook in Noord-Holland ontbijtpakketten uit aan arme gezinnen met kinderen. Dat gebeurde al in de provincies Utrecht en Friesland, maar volgens de hulporganisatie houden steeds meer mensen te weinig geld over om voldoende en gezond eten te kopen voor hun gezin.

"We horen echt schrijnende verhalen van mensen die de hele week alleen maar pannenkoeken eten, omdat ze geen geld hebben voor fruit of groente", zei Nicole van Batenburg van het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal. "We horen ook van ouders dat ze zelf niet meer eten zodat hun kind wel met een volle maag naar school kan."

De ontbijtpakketten hebben een waarde van 10 euro.

Schaamte en wachtlijsten

Bij de verdeling richt het Rode Kruis zich op mensen die niet in aanmerking komen voor reguliere hulp, omdat ze de weg daarheen niet weten, op een wachtlijst staan, zich schamen of net te veel verdienen om er recht op te hebben. Bij de toewijzing wordt samengewerkt met buurthuizen en andere instanties die weten wie de hulp nodig heeft.

De actie begon in coronatijd in Friesland op verzoek van dit soort partnerorganisaties. Daar gaat het nu om zo'n 600 per week. Sinds een maand gebeurt het ook in Utrecht. "Daar begon het met 50 pakketten en daar zijn het er nu 120 en komen er elke keer nieuwe verzoeken bij", zei Van Batenbrug. Vanaf volgende week komt Noord-Holland daarbij. In een stad als Alkmaar wordt gestart met 20 pakketten.

Verdere toename

Het Rode Kruis denkt dat in Nederland 400.000 mensen voedselhulp nodig hebben en verwacht dat dit aantal enorm gaat toenemen. "Bezuinigen op vaste lasten kan niet, dan lopen de schulden alleen maar op. Dus bezuinigen mensen op voedsel."

En niet alleen op voedsel. Bij een bezoek aan Amsterdam hoorde Van Batenburg dat incontinente vrouwen en vrouwen met kleine kinderen luiers wassen om als maandverband te kunnen gebruiken. Want ook daar moeten ze op bezuinigen.

Voedselbonnen

Behalve ontbijtpakketten deelt het Rode Kruis ook boodschappenkaarten uit. Daarop staat een tegoed van 17,50 euro dat bij supermarkten kan worden besteed. Vorig jaar deelde het Rode Kruis 268.000 van deze boodschappenkaarten uit.