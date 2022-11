CBS: beperkte krimp economie, consument blijft geld uitgeven

De Nederlandse economie is aan het krimpen. In het derde kwartaal liep de economie 0,2 procent terug ten opzichte van het tweede kwartaal. De belangrijkste oorzaak van de krimp zijn de lagere investeringen in woningen en infrastructuur.

"In de consumentenuitgaven zit nog steeds een groei", zegt hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen van het CBS. "Mensen hebben veel geld overgehouden van de coronacrisis. Los van de inflatie hebben mensen meer geld uitgegeven." Toch liepen de consumentenuitgaven wel terug, vooral in de maand september, zo constateerden ABN Amro en de Rabobank al aan de hand van de transactiedata.

De economie staat nu met één been in een recessie, want technisch is sprake van een recessie als twee opeenvolgende kwartalen zonder groei zijn. "Voor een kanteling is het nog echt te vroeg", zegt Van Mulligen. "De krimp is heel erg bescheiden en heel veel andere indicatoren wijzen op een overspannen situatie, bijvoorbeeld bij de arbeidsmarkt. Er is nog steeds veel meer werk dan er mensen zijn."

Minder huizen gebouwd

Consumenten hebben in het derde kwartaal 2,3 procent meer besteed dan in het derde kwartaal vorig jaar. Er werd meer geld werd uitgegeven aan recreatie, horeca, de kapper en sport. Aan meubels en auto's en voeding is minder geld uitgegeven. Aan voedingsmiddelen en dranken werd 2,6 procent minder besteed.

Er werden minder huizen gebouwd, doordat er minder vergunningen afgegeven werden, wat mogelijk te maken heeft met de stikstofproblematiek, maar "precies kunnen we dat niet zeggen", zegt Van Mulligen.

Vergeleken met een jaar geleden komt de groei van de economie nog uit op 3,1 procent. Dat komt doordat vorig jaar in het derde kwartaal nog coronamaatregelen van kracht waren, die er nu niet meer zijn. "De economie is ietsjes afgekoeld, maar we moeten niet vergeten dat er in het tweede kwartaal een grote groei was. We maken een pas op de plaats. Het is in lijn met de rest van Europa, want ook elders in de Europese Unie was de groei dicht bij de nul", zegt Van Mulligen.