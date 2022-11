Infantino vraagt om staakt-het-vuren Rusland en Oekraïne tijdens WK voetbal

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft Rusland en Oekraïne opgeroepen tot een staakt-het-vuren van een maand tijdens het WK voetbal in Qatar. Hij sprak de wereldleiders toe op de top van de G20 in Indonesië.

Infantino zei dat het WK een "uniek platform" biedt voor "vrede en eenheid". "U bent de wereldleiders. U kunt de loop van de geschiedenis beïnvloeden", voegde hij eraan toe tijdens een lunch met de leiders van de landen met de grootste economieën.

Het WK, dat in aanloop naar het toernooi veel kritiek te verduren heeft gekregen vanwege de mensrechtensituatie in het organiserende land, begint zondag en duurt tot 20 december. Rusland is door de wereldvoetbalbond uitgesloten van deelname aan het toernooi, Oekraïne sneuvelde in de laatste play-offronde tegen Wales.

Politieke kwesties

De FIFA stuurde onlangs een brief naar alle 32 deelnemende landen om het gedurende het WK alleen te hebben over voetbal en niet over politieke kwesties.

Ook voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité sprak de wereldleiders toe. Hij drong erop aan dat regeringen hun sporters naar evenementen sturen op basis van hun sportieve verdiensten en niet op basis van politieke banden. "De internationale sport zal uit elkaar vallen als over deelname wordt beslist op politieke gronden", zei de Duitser.