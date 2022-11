Vandaag leven er precies 8 miljard mensen op aarde, zegt de VN

Dat betekent, in combinatie met de dalende geboortecijfers, dat er steeds meer ouderen zijn. Waar nu 10 procent van de bevolking ouder is dan 65 jaar, is dat in 2050 16 procent.

De groei van de wereldbevolking is toe te schrijven aan het feit dat mensen steeds langer leven. Mensen die in 2019 werden geboren worden gemiddeld 72,8 jaar oud, voor mensen die in 2050 worden geboren is dit al 77,2 jaar.

De bevolkingsgroei vindt niet overal ter wereld plaats. Meer dan de helft van de toename van het aantal mensen komt door acht landen: Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, Filipijnen en Tanzania. In landen als Bulgarije, Letland en Litouwen krimpt de bevolking juist.

'Feest niet gepast'

De dag van de geboorte van de 8 miljardste wereldbewoner wordt niet gevierd. Bij eerdere mijlpalen in 1999 en 1987 was er wel een viering. In 2011 was dat al niet meer het geval, omdat volgens de VN zo'n grote populatie een bedreiging is voor de natuur en voor de toegang tot de gezondheidszorg. Daarom besloot de VN al in 2011 dat een feest niet meer gepast was.

Bij de zes- en vijfmiljardste persoon werd nog een op die dag geboren baby aangewezen, waar de baas van de VN zelf op kraamvisite kwam. In 2011 gebeurde dat niet meer officieel. Toch weerhield dat meerdere landen niet om op 31 oktober 2011 toch nog een baby als dé zevenmiljardste te benoemen.

109 miljard mensen op aarde

Het eerste miljard haalde de wereld pas in 1806, maar daarna nam de wereldbevolking in rap tempo toe. Om van zes naar zeven miljard te komen, was maar twaalf jaar nodig.

In totaal hebben er in de geschiedenis van de mensheid ongeveer 109 miljard mensen op aarde gewoond.