Ecuador laat veelbesproken rechtsback Castillo thuis

Byron Castillo ontbreekt in de WK-selectie van Ecuador. De rechtsback was de inzet van een arbitragezaak bij het internationaal sporttribunaal CAS om Ecuador te weren van de eindronde in Qatar. Castillo speelde mee in de kwalificatie voor het eindtoernooi, maar zou niet de juiste nationaliteit hebben.

Ecuador kreeg vanwege het tonen van valse documenten een boete van 100.000 euro en begint de volgende kwalificatiecyclus met drie strafpunten.

Voor bondscoach Gustavo Alfaro was de kwestie aanleiding Castillo niet op te nemen in zijn WK-ploeg. Hij heeft wel gekozen voor onder anderen middenvelder Carlos Gruezo (Augsburg) en aanvaller Enner Valencia (Fenerbahçe).