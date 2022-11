Democraten winnen gouverneurschap Arizona, nieuw verlies Trump-beschermeling

De Democratische kandidaat Katie Hobbs heeft de gouverneursverkiezingen in de Amerikaanse staat Arizona gewonnen. Hobbs verslaat hiermee haar Republikeinse rivale en Trump-bondgenoot Kari Lake.

Het verlies van Lake, voormalig tv-presentatrice en rijzende ster in de 'Make America Great Again'-beweging, is een volgende klap voor Donald Trump, die vandaag mogelijk zijn kandidatuur bekendmaakt voor de presidentsverkiezingen van 2024. Een belangrijk thema in de campagne van Lake was dat de presidentsverkiezingen van 2020 niet door Biden, maar door Trump gewonnen waren, een claim waarvoor nooit enig bewijs is geweest.

Ook prominenten binnen de Republikeinse partij hadden er bij stemmers in Arizona op aangedrongen niet op Lake te stemmen. Onder anderen Liz Cheney, een bekend criticus van Trump en dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney, deed dat.

Dat kwam haar op kritiek te staan van Lake, die Cheney in een brief op cynische wijze bedankte voor een tv-spot waarin kiezers opgeroepen werden Lake te negeren. Volgens Lake had dit alleen maar tot meer donaties voor haar campagne geleid.

Cheney heeft op Twitter nu het laatste woord. "Graag gedaan, Kari Lake", zegt ze, met de "dankbrief" van Lake bijgesloten.

Oproep tot eenheid

De nederlaag van Lake volgt op het verlies van twee andere spraakmakende verkiezingsontkenners in de staat: Blake Masters, kandidaat voor de Senaat, en Mark Finchem, kandidaat voor secretary of state, de hoogste ambtenaar in een staat.

Hobbs heeft de overwinning inmiddels opgeëist: "Democratie is het wachten waard", zei ze op Twitter. "Dank je, Arizona. Ik ben zo vereerd en zo trots om uw volgende gouverneur te zijn." Hobbs heeft ook opgeroepen tot eenheid en gezegd dat ze zich zal inzetten voor alle inwoners van Arizona, ook degenen die niet op haar gestemd hebben.

Lake wil haar verlies nog niet toegeven en zegt op Twitter: "Arizonanen herkennen bullsh*t als ze het zien."

Strijd om meerderheid lagerhuis

Arizona was ooit een staat met een Republikeinse meerderheid, maar in de recente geschiedenis is daar verandering in gekomen. Hobbs volgt de republikeinse gouverneur Doug Ducey op, die zich niet opnieuw verkiesbaar kon stellen.

De strijd om controle over het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Amerikaanse Congres, is formeel nog altijd niet beslist. Republikeinen moeten minimaal 218 zetels van de 435 behalen om aanspraak te kunnen maken op een meerderheid. De partij heeft nog één zetel nodig.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de Democraten de komende twee jaar hun krappe meerderheid in de Amerikaanse Senaat behouden. De Democrate Catherine Cortez Masto won de verkiezingen in Nevada. Begin december volgt nog een tweede ronde in de staat Georgia, maar die is niet meer allesbepalend.