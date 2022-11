Geld verdienen met goed doen: sociale ondernemingen groeien

Sociale ondernemingen verdienen geld met het oplossen van maatschappelijke problemen. Niet winst maken is echter het voornaamste doel, maar het verbeteren van de wereld. En dat gebeurt volgens de tweede European Social Enterprise Monitor steeds professioneler, vooral in Nederland. "Het zijn echt bedrijven, met heuse investeerders en serieuze werknemers. Meer dan in andere landen zie je hier dat het bedrijfsmatige echt heel sterk is. Al is het mooi om te zien dat dit een Europa-brede beweging is die steeds meer terrein wint", zegt Stefan Panhuijsen van belangenorganisatie Social Enterprise NL. In Nederland blijken relatief weinig vrijwilligers te werken bij sociale bedrijven. Ook wordt er vergeleken met andere landen weinig omzet gehaald uit subsidies en donaties. De belangrijkste inkomstenbron is bij 80 procent van de bedrijven verkoop aan andere bedrijven.

Zo'n 14 procent van de sociale ondernemingen in Nederland verwacht de komende twaalf maanden "substantieel meer" personeel aan te nemen. 55 procent zag de afgelopen twee jaar omzetgroei, ondanks corona.

Waarom richt je een bedrijf op waarbij winst maken niet het belangrijkst is? "Het is een beetje een open deur, maar het komt voort uit een wil om een maatschappelijk probleem op te lossen. Idealisme dus", zegt Panhuijsen. "Wereldverbetering wordt door deze ondernemers niet gezien als iets dat geld kost of gedoe oplevert. Zij zien dit als een kans om nieuwe doelgroepen te vinden en markten aan te boren", zegt ook Kees Klomp, lector betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam. Hij houdt zich al 25 jaar bezig met sociaal ondernemen. "Wat nieuw is, is dat ook corporate organisaties zich richten op sociaal ondernemen. Zij beseffen: we moeten niet alleen financiële waarde creëren, maar ook bijvoorbeeld sociale of ecologische betekenis. Daarin loopt Nederland echt voorop. Denk alleen al aan Tony's Chocolony of de FairPhone, die verkrijgbaar zijn van Australië tot Japan. Daar mogen we wel wat trotser op zijn." Sociale winst Een week voordat corona uitbrak, richtte Yasmina Khababi (27) FreshTable op: een maaltijd- en bezorgbedrijf met statushouders in dienst. Ondanks de bedrijfsmatig uitdagende tijd door de coronamaatregelen, heeft ze geen spijt van haar besluit. "Ik zeg altijd zo: corona was de ultieme test. Wij hebben gelijk een tijd gehad dat het minder goed ging. Maar ook als je geen of weinig omzet hebt, kun je je inzetten voor de maatschappij. Wij doen nu allebei: het sociale deel en het hebben van een winstoogmerk."

Sociale ondernemingen in Nederland en Europa Het aantal sociale ondernemingen wordt in Nederland niet centraal bijgehouden. De laatste landelijke telling werd gedaan door consultancybureau McKinsey, dat becijferde dat in de jaren 2011-2016 Nederland tussen 5000 en 6000 sociale ondernemingen telde. Volgens Social Enterprise NL neemt het aantal leden sindsdien toe.