Wekdienst 15/11: Oranje vertrekt naar Qatar • Acht-miljardste wereldburger wordt geboren

Eerst het weer: De regen van vanmorgen trekt snel weg en vanuit het zuiden breekt steeds vaker de zon door. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en tegen de avond volgt opnieuw regen. Het wordt maximaal 12 of 13 graden.

Wat Michel betreft blijven Europa en China met elkaar praten, "ondanks de verschillen die er tussen de twee partijen zijn, want het is belangrijk om te luisteren naar elkaar om een betere verstandhouding op te bouwen".

Michel noemde het overleg tussen de Chinese leider Xi en de Amerikaanse president Biden "belangrijk en positief". De twee spraken elkaar gisteren voor het eerst sinds Biden president werd. In het drie uur durende overleg kwam onder meer de kwestie Taiwan aan bod.

Tijdens de top van de twintig grote economieën staan onder meer de oorlog in Oekraïne en de situatie in Noord-Korea op de agenda.

En dan nog even dit:

Rena Kawasaki uit Japan heeft dit jaar de Kindervredesprijs gewonnen. Het 17-jarige meisje uit Osaka zet zich in voor de politieke betrokkenheid van jongeren in haar land. De prijs werd gisteren uitgereikt in Den Haag.