Geconstateerde verzekeringsfraude door ondernemers groeit opnieuw

"Tegelijkertijd kunnen we er wel van uitgaan dat fraudezaken ook gewoon lukken", vervolgt hij. "Wat je niet weet, dat weet je niet." De branchevereniging schat dat ze maar vijftien tot twintig procent van alle fraudezaken onderschept.

In totaal werd bij 13.000 gevallen verzekeringsfraude aangetoond. Als deze niet onderschept zouden zijn, zou er volgens de verzekeraars vorig jaar 85 miljoen euro te veel zijn uitgekeerd.

Eerder werd er al meer aandacht besteed aan verzekeringsfraude bij particulieren. Hier ziet het Verbond naar eigen zeggen de resultaten van. Het aantal particuliere zaken daalde met veertien procent in 2021.

Volgens de branchevereniging betekent dit niet zozeer dat ondernemers meer zijn gaan frauderen, maar dat verzekeraars hier meer aandacht voor hebben. "We kunnen bijvoorbeeld steeds meer data combineren, ook bij bedrijven", zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. "Daardoor vallen afwijkende zaken sneller op."

Verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op een poging tot verzekeringsfraude. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Verbond van Verzekeraars. In 2021 steeg het aantal geconstateerde zakelijke fraudepogingen met dertien procent, ook het jaar ervoor was er een stijging .

Particulieren of bedrijven die fraude proberen te plegen, kunnen op een lijst komen te staan die andere verzekeraars voor ze waarschuwt. Het aantal ondernemers in dit register is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld.

Niet alle fraudeurs komen op deze waarschuwingslijst terecht. Alleen als het geval ernstig genoeg is, wordt een fraudeur hierin opgenomen. Hier kunnen ze maximaal acht jaar opstaan.