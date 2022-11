G20: Michel wil samenwerken met China, maar waakt voor 'zelfde fout als bij Rusland'

Tijdens de top van de twintig grote economieën staan onder meer de oorlog in Oekraïne en de situatie in Noord-Korea op de agenda.

Het blok is samen goed voor zo'n 90 procent van het wereldwijde bruto nationaal product en 80 procent van de wereldhandel. De landen komen jaarlijks bijeen. Dit jaar is Indonesië het gastland, in 2023 India en een jaar later Brazilië.

Wat Michel betreft blijven Europa en China met elkaar praten, "ondanks de verschillen die de twee partijen hebben, want het is belangrijk om te luisteren naar elkaar om een betere verstandhouding op te bouwen".

'Niet dezelfde fout als bij Rusland'

Hij benadrukt dat Europa niet "dezelfde fout" moet maken zoals bij Rusland. Daarmee doelt hij op de afhankelijkheid van Russisch gas. "In het geval van China willen we niet te afhankelijk zijn van technologie die we vandaag nodig hebben en in de toekomst nog meer nodig hebben", zei hij.

"Daarom is het belangrijk om de relatie opnieuw in balans te brengen, en om dat te doen moeten we samenwerken met de Chinese autoriteiten."

Michel zei ook dat hij niet van plan is om aan de zijlijn van de top in gesprek te gaan met de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken. "We moeten de G20-top gebruiken om alle partners ervan te overtuigen meer druk te zetten op Rusland." Hij stelt dat de oorlog "ons allemaal treft, waar we ook wonen, van Europa tot Afrika of het Midden-Oosten".

"De enige manier om een einde te maken aan de acute voedsel- en energiecrisis is dat Rusland een einde maakt aan deze zinloze oorlog", zei hij.

G20-top van start

De top van negentien landen en de EU ging van start met een toespraak van president Joko Widodo van gastland Indonesië. Hij waarschuwde voor een tweedeling in de wereld. "We hebben een verantwoordelijkheid tegenover de volkeren van de wereld", zei hij. Widodo deed daarmee een beroep op de andere deelnemers, onder wie Lavrov. "We moeten de wereld niet in tweeën splitsen."

Hij verwees in zijn toespraak ook naar de oorlog in Oekraïne. "We moeten de oorlog beëindigen. Als de oorlog niet stopt, zal het moeilijk zijn om onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties te nemen."